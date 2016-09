Lørdag ettermiddag fikk Rogaland brann og redning melding om et olje- eller dieselflak i Høgsfjorden vest for Idse. Meldingen kom via politiet klokken 17.12 lørdag ettermiddag.

- Vi har hatt folk ute med båt for å se på det. Det var et tynt flak på overflaten, men det var ikke noe å gjøre. Hvis det hadde vært et tjukt oljelag, kunne vi brukt lenser for å ta det opp, men nå var det bare en tynn film på overflaten, sier vaktsjef Bjørn Tollefsen i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Brannvesenet vet foreløpig ikke noe om årsaken eller hvor dieselen kommer fra.

Hytteeiere i området har også meldt fra til Aftenbladet om diesellukt og dieselsøl på sjøen.