Diesellekkasje i Høgsfjorden

Lørdag ettermiddag fikk Rogaland brann og redning melding om et olje- eller dieselflak i Høgsfjorden vest for Idse. Meldingen kom via politiet klokken 17.12 lørdag ettermiddag. Hytteeiere i området har også meldt fra til Aftenbladet om diesellukt og dieselsøl på sjøen.

- Vi har hatt folk ute med båt for å se på det. Det var et tynt flak på overflaten, men det var ikke noe å gjøre. Hvis det hadde vært et tjukt oljelag, kunne vi brukt lenser for å ta det opp, men nå var det bare en tynn film på overflaten, sier vaktsjef Bjørn Tollefsen i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Spesialfartøyet "Eva Elisabeth", som blir brukt til å avluse laks, er blitt observert i området samtidig med diesellekkasjen. Fratøyet tilhører Bremnes Seashore, som har et oppdrettsanlegg i nærhet.

Administerende direktør Einar Eide i Bremnes Seashore kan ikke si om lekkasjen stammer fra spesialfartøyet.

- Vi har en avviksmelding i vårt system om at det var dieselfilm rundt båten da den skulle legge til ved anlegget. Men jeg vet ikke om lekkasjen stammer fra båten eller om det er noe som har fulgt med båten inn til anlegget, sier Eide. Han henviser videre til Karmsund Shipping som opererer spesialfartøyet.

Aftenbladet har ikke fått tak i Karmsund shipping lørdag kveld.

