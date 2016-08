Her sto tyskeren fast i ett døgn

Ved 19.30-tiden torsdag var kaptein Rolf Nygård på MF «Sognefjord» på vei ut Lysefjorden på dagens siste tur.

Da fortalte en av passasjerene at det kom lyder fra fjellsiden, skriver bt.no.

Snudde båten

- Folk lurte på om det var et dyr, men jeg tenkte at det virket rart. Vi snudde båten for å finne ut hva det var. Vi ble mer og mer sikre på at det var folk vi hørte. Etter en stund så vi en person som stod fast i en bergsprekk oppe i fjellet, sier Nygård.

200 meter over fjorden stod den tyske mannen grundig skårfast. Der hadde han stått i om lag ett døgn, 500 meter vest for Preikestolen.

- Han stod fast i en revne i fjellet. Det var ikke mulig å gå verken opp, ned eller sideveis, sier kapteinen.

Fergemannskapet satte callinganlegget på full styrke, og klarte å kommunisere med tyskeren. Han var uskadd, men hadde ingen mulighet til å komme seg ned på egen hånd. Kapteinen varslet politiet og Hovedredningssentralen Sør-Norge, som sendte ut et Sea King redningshelikopter.

Rolf Nygård

Som BT tidligere har skrevet, ble det i begynnelsen av juli oppdaget en feil på vinsjen på Sea King. Dermed innførte Forsvaret restriksjoner på bruk av heisen over land. Det har blant annet ført til at bakkemannskaper fra Røde Kors måtte bære en skadet turist i syv timer under et redningsoppdrag ved Trolltunga.

Roser mannskapet

Problemet med vinsjen er fortsatt ikke løst. Men under redningsoppdraget i Lysefjorden ble det gjort et unntak og mannen ble heist ut.

- For tiden brukes kun vinsjen over land når det er nødstilfeller og det ikke finnes noe alternativer. I dette tilfellet hastet det, det var i ferd med å bli mørkt og det ville ta for lang tid med bakkemannskaper. Vi måtte få ham ut på en sikker måte, sier redningsleder Ola Vaage ved Hovedredningssentralen.

Han roser fergemannskapet som sørget for å slå alarm da de oppdaget mannen i fjellet.

- Det var en svært god innsats fra deres side. De løste hele situasjonen, sier Vaage.

Gikk vill i tåke

- Vi var bare opptatt av å få ham ned, og det var aldri tvil om at han trengte hjelp fra helikopter, sier Nygård.

Den 31 år gamle tyskeren hadde padlet inn Lysefjorden og bestemt seg for å gå opp til Preikestolen. Men turisten kom seg aldri opp til fjellplatået 604 meter over fjorden. I stedet ble han sittende fast i fjellsiden.

MF Sognefjord opereres av Fjord1 og går i turisttrafikk på strekningen Lysebotn - Lauvvik - Forsand. Etter den dramatiske redningsaksjonen kunne fergen fortsette turen ut fjorden, om lag en time forsinket.

- Turistene viste stor forståelse for forsinkelsen, og var glade for at alt gikk bra. Det ble en happy ending, sier Nygård.

Luftforsvaret har ikke kunnet svare på når problemet med Sea King-vinsjen vil være løst.

«Luftforsvaret ønsker en gradvis tilnærming mot normal aktivitet så snart dette lar seg gjøre. Vi jobber kontinuerlig sammen med våre samarbeidspartnere for å løse saken», skriver kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, major Stian Roen, i en tekstmelding til BT.

