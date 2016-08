Ikke penger til ny Frafjord–tunnel

Tunnelen mellom Forsand og Gjesdal står på saklisten i Samferdselsutvalget 7. september. Prisen er anslått til 730 millioner kroner. Forsand kommune og andre har satt av 65 millioner kroner, mens Rogaland fylkeskommune er blitt utfordret til å finansiere resten.

Flere ting må avklares først. Reguleringsplanen for tunnelen ble utarbeidet i 2004/2005. Den gamle planen må kvalitetssikres med hensyn til nye krav til standard og tunnelsikkerhet. Denne jobben gjennomføres for tiden av Forsand kommune etter avtale med fylket og Statens vegvesen. Tilførselsveiene i begge ender av tunnelen er smale og har dårlig veistandard. Det må derfor vurderes om det er behov for tiltak og hva dette vil koste.

Rogaland fylkeskommune er i ferd med å rullere transportplan for Ryfylke. I planutkastet er det foreslått at prosjekter som ligger inne i dagens transportplan, skal tas ut av den nye. Dette gjelder blant annet Espedal–Frafjord, Øyfast i Finnøy og tunnel Sauda–Etne. I stedet skal disse legges ved som vedlegg.

For å kunne realisere tunnelen Espedal–Frafjord må prosjektet først prioriteres i den nye transportplanen, som formelt kalles Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Ryfylke 2017–2030. Deretter må prosjektet inn i det kommende handlingsprogrammet for fylkesveinettet fra 2018 av.

- Det vil være vanskelig å finne rom for finansiering av prosjektet innenfor investeringsrammen for fylkesveinettet i gjeldende økonomiplan, heter det i saksutredningen fra fylkesrådmannen.

