Ombo er delt mellom to kommuner. Verken Finnøy eller Hjelmeland vil gi slipp på sin del.

Den nest største øya i Rogaland har vært delt mellom de to kommunene siden 1965.

- Det er ønskelig å fjerne kommunegrensa. Vi er ikke villig til å si at vår bit skal gå til Hjelmeland. I Hjelmeland er det akkurat likt. For å få fjernet kommunegrensa må det gjøres likelydende vedtak i begge kommunene. Jeg kan ikke se at dette er mulig å få til. Derfor må en annen part avgjøre dette, sier Finnøy–ordfører Henrik Halleland (KrF).