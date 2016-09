Mann funnet død i sjøen ved Sjernarøyene

Litt over klokken 20 onsdag kveld fikk politiet melding om en drukningsulykke fra AMK. Noen minutter seinere greide folk fra Luftambulansen å få vedkommende på land.

- Det ble drevet hjerte- og lungeredning på stedet. Klokken 20.50 ankom han sykehuset i et Sea King-helikopter. Til legen på stedet har vitner forklart at de har sett at båten kom inn mot land, og at de fant ham i sjøen. Mer har de ikke sett. Hvor lenge han var i sjøen er umulig å si, sier Egil Karlsen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Den 71 år gamle mannen ble erklært død rundt klokken 21.30. Han skal til obduksjon. Hendelsen etterforskes av Strand og Forsand lensmannskontor, men det er ikke mistanke om noe kriminelt. Politiet var ikke på stedet onsdag kveld.