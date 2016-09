Meltveit Kleppa griper tak i farene ved Preikestolen

Det opplyser fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa til Aftenbladet. Fylkesberedskapsrådet har et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Her sitter representanter fra blant annet nødetatene, fylkeskommunen, samferdsel og frivillige organisasjoner. Meltveit Kleppas jobb er å samordne innsatsen med å forebygge og håndtere kriser og uønskede hendelser. Rådet hadde en planlagt øvelse på mandag.

Når det store organet først var samlet, tok det opp Preikestolen. Bakgrunnen var uværet 8. august, da Norsk Folkehjelp måtte bære nedkjølte turister i sikkerhet.