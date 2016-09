Preikestolen vurderer løypeavgift

I år er det rekordmange turister som går til Preikestolen. 300.000 turister betyr stor slitasje på stien og flere redningsaksjoner.

I dag er det helt gratis å gå til Preikestolen, men alle som kommer med bil og vil parkere må betale en parkeringsavgift. Denne avgiften steg i år fra 100 til 150 kroner. Det betyr at det allerede er en form for betaling for å gå til den kjente turistattraksjonen.

Dersom ordføreren i Forsand får det som han vil, kan det bli innført en løypeavgift for å gå til Preikestolen i framtiden. Det melder NRK Rogaland. Preikestolen ligger i Forsand kommune, men turen starter i Strand kommune. Det er ikke kjent hva ordføreren i Strand mener om det nye forslaget.

– Vi ønsker at løypeavgiften skal gå til et fond som skal skape en bærekraftig finansiell utvikling og tilrettelegging av stien, redningsaksjoner og lignende ting. Nedover i Europa er dette helt vanlig, sier Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad til NRK.

Ideen om løypeavgift kom fram på et møte som ble arrangert av Stiftelsen Preikestolen denne uken. Styreleder for Stiftelsen Preikestolen, Leif Magne Kleppa, er likevel usikker på om avgift for å gå til Preikestolen er den beste måten for å kreve inn penger. Det er også usikkert om det er lovlig i forhold til reglene om fri ferdsel i naturen.

– Vi må nok gå mange runder før vi kan innføre en avgift for å gå i naturen, jeg sier likevel ikke at det er umogleg å få det til. Akkurat nå må vi likevel finne andre måter å løse de økonomiske utfordringene på, sier Kleppa til NRK.