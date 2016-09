Rennesøy klager på politimangel

- Vi ble lovet at nærpolitireformen skulle gi mer politi på hjul, til stede i distriktene. I Rennesøy opplever vi det motsatte, uttaler ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Ordføreren er bekymret for arbeidet med å forebygge rus og kriminalitet blant unge. SLT står for «Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak». Her samarbeider politiet med kommunen, skole, barnevernet og resten av hjelpeapparatet, på tvers av etater og faggrupper.

- Det er mye mindre ressurskrevende enn å reparere i etterkant. Hvis politiet så noen på moped uten hjelm, en mindreårig som var ruset, så tok de kontakt med kommunen. Dermed kunne vi kanskje løse utfordringer ved å kontakte foreldre og skole. Kommunens SLT-koordinator får ikke kontaktperson hos politiet, slik vi hadde tidligere. Vi har helt andre forventninger til nærpolitireformen enn dette. Når det nesten ikke er folk på lensmannskontoret så fungerer det ikke. Vi savner politiet i SLT-arbeidet og har forståelse for at lensmannen ikke klarer alt, sier Dagny Hausken.