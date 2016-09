Strandapolitikere ønsker å ta grep for å regulere turiststrømmen til Preikestolen.

Trond Hjorteland tar på vegne av Strand KrF opp utfordringene rundt Preikestolen i en interpellasjon til kommunestyret.

Bakgrunnen for dette er flere ting. Redningsoppdrag som følge av at turister tar turen opp til Preikestolen i uvær, uten å være godt nok utstyrt. Turiststrømmen lager køer på ferjene Oanes-Lauvvik og Tau-Stavanger. Dette gjør det enda mer krevende å være arbeidspendler fra Strand. To timers hjemreise fra Nord–Jæren er ikke uvanlig.