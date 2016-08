Yrkessjåfør prøvde å unnslippe kontroll

Statens Vegvesen hadde lørdag trafikkontroll av vogntog på Sokn kontrollstasjon. En utenlandsk sjåfør i et norskregistrert vogntog prøvde å slippe unna kontrollen, men ble innhentet til stasjonen av Vegvesenet.

"Det var en grunn til at sjåføren ikke ville bli kontrollert, dokumentkontrollen viste at han kjørte uten å ha gyldig yrkessjåførkompetanse", skriver Vegvesenet i en rapport fra lørdagens kontroll.

Dermed fikk sjåføren kjøreforbud, og ble dessuten anmeldt både for å ha kjørt uten gyldige papirer og for å ha unnlatt å komme inn til skiltet trafikkontroll.

Totalt 16 kjøretøy ble kontrollert. I tillegg til sjåføren nevnt over, var det nok en sjåfør som fikk bruksforbud. Grunnen var at det var sikthindrende gjenstander i frontvinduet. Enda et kjøretøy hadde skriftlige mangler. En sjåfør fikk dessuten gebyr for å ha kjørt med overlast, og måtte laste av gods før han kunne fortsette på veien.

