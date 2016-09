Foreldreutvalget ved Figgjo skole trakk seg onsdag med umiddelbar virkning. "FAU Figgjo skole nærmest anses som en festkomité, uten reell påvirkningskraft hva gjelder øvrige saker som angår foreldresamarbeidet i skolen og elevenes skolehverdag", het det i en melding fra FAU-lederen.

- FAU skal ikke bare være et vaffelsteke-lag, FAU skal ha innflytelse. Det er forferdelig trist at skolen klarer å skyve fra seg entusiastiske foreldre som tar på seg et viktig verv på fritiden sin, sier Gunn Iren Gulløy Müller, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).