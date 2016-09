Mens boligprisene i Stavanger steg med 1,1 prosent i august, øker prisene sørover i fylket mer.

Ifølge DNB Eiendom var det en prisstigning på 2,2 prosent i Sandnes og 2,5 i Haugesund i august.

Årsaken er imidlertid at det tidvis har vært full stopp i kjøp og salg av bolig i sørfylket det siste året.

Bunnen er nådd

Rune Ree er daglig leder hos DNB Eiendom, avdeling Jæren tror boligprisene i sørfylket nå er på bånn.

- Nå blir ikke prisene lavere. Nye leiligheter selges uten fortjeneste. For dem som jakter på bolig, er det løp og kjøp nå, sier Rune Ree.

Han er temmelig sikker på at bunnivået er nådd, men vet ikke hvor lang tid det vil ta før prisene kryper oppover igjen.

- Vi skal nok tilbake til det prisnivået vi var på før oljekrisa satte inn, men vi vet ikke hvor lang tid det tar, sier han.

I Sandnes stiger prisene for august mer enn i Stavanger. Rune Ree tror det er proppen som endelig har løsnet.

- Sandnes har nok merket disse tidene hardest i vår region, sier Rune Ree.

- Det har til tider vært full stopp. Nå er det som om et vakuum har sluppet taket.

Det er likevel ikke fritt for at det har bygget seg opp en del boliger i markedet mens proppen satt i, som det nå fortsatt vil ta litt tid å få solgt unna.

Lenger sør på Jæren har det vært gått driv i boligmarkedet gjennom hele sommeren. Omsetningstiden er fortsatt lang, men prisnivået holder seg rimelig jevnt, sier Ree.

Taper på rekkehussalg

Det er nye leiligheter og rekkehus som har vært vanskeligst å selge. De som kjøpte rekkehus fra 2012 og 2013, har frem til nå måttet være glade for om de får pengene tilbake, og mange har ikke fått anledning til å kjøpe seg opp i størrelse, da hele egenkapitalen er tapt. De som derimot likevel har egenkapitalen har kunnet handle gode kjøp over tid nå, de har fått samme rabatten i kjøp som tapt verdi på egen bolig.

Nye leiligheter har redusert utsalgsprisen så mye mange steder at mye og kanskje all fortjeneste for utbygger er tapt.

Smått er tungt

- Små leiligheter har vært blytungt lenge. Nå ser vi en bedring i etterspørselen her, utnytt situasjonen og kjøp nå.

Nyetablerte er tilbake i markedet etter å ha sittet stille i foreldres sokkelleilighet i en periode. Både boligselgere og banker merker nå at interessent blant førstegangsetablerere er tilbake.

Attraktive eneboliger i populære boligområder har imidlertid holdt seg godt prismessig gjennom turbulensen.

