- Amina, du må få kontroll over vekten din, nå – før det er for sent.

Tobarnsmoren kjente flaue sjokkbølger velte i mageregionen da hun oppfattet at legen faktisk hadde adressert overvekten. Riktignok var hun fullstendig klar over at hun var altfor godt polstret, at pizza ikke akkurat var helsekost, og at hun burde sove i stedet for å se på TV klokken fire om natten, men ting hadde vært så vanskelig.