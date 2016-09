Etterlyser vitner etter overfall på Ganddal

Overfallet skjedde i Lundegeilen på Ganddal rundt klokken 01.50 natt til lørdag 10. september. Kvinnen kom med toget til Ganddal omtrent klokken 01.40 og tok følge med en venninne et stykke på veien fra togstasjonen. Like etter at venninnene hadde skilt lag, ble kvinnen overfalt bakfra av en mann i Lundegeilen i nærheten av bedriften Multilakk.

- Mannen kom bakfra og tok et kraftig grep rundt halsen på kvinnen. Hun hylte opp og gjorde motstand, og vi vet at det er mange i området som har hørt skriket hennes. Vi har vært i kontakt med noen av disse, men vi er interessert i å snakke med alle som har hørt skriket, uansett om de har sett noe eller ikke. Det var også folk som var i området og kom til da de hørte skriket, og vi vil gjerne snakke med alle disse, sier etterforskningsleder Bjørn Hermansen ved Sandnes politistasjon til Aftenbladet.

Les også Kvinne overfalt på Ganddal i natt

Mannen som overfalt kvinnen, stakk fra stedet, men fikk med seg en svart dameveske fra Hennes & Mauritz med gullfarget glidelås.

- Han har gjerne kastet vesken fra seg i nærheten i en hage eller en hekk, og vi er interessert i vesken hvis noen har funnet den, sier Hermansen.

På togstasjonen var det også folk som kom for å hente andre passasjerer på toget. Politiet har snakket med noen av disse, men vil gjerne snakke med alle som har vært på togstasjonen i det aktuelle tidsrommet.

- Vi ønsker også kontakt med en mannsperson som et blitt observert på perrongen. Han blir beskrevet som 25-30 år, lysebrun i huden, slank og tynn med kort mørkt hår og mørke klær med en lys t-skjorte, trolig en dongeribukse og en mørk jakke, sier Hermansen.

Politiet ber om at vitner tar kontakt på telefon 02800 eller ved å henvende seg på Sandnes politistasjon.