Fotballen vil ut av Austrått IL

Fotballgruppen har den siste uken jobbet intenst for å få flest mulig til å skrive under på et opprop for å få saken opp på et ekstraordinært årsmøte. 1/3 av medlemmene i fotballgruppa har skrevet under og saken blir behandlet 1. oktober.

Skal nye Austrått FK få delta i serien neste sesong, må nemlig en utmeldelse skje innen denne datoen.

Ifølge vedtektene har alle betalende medlemmer over 15 år stemmerett.

Flere av spillerne som ikke har signert på oppropet, er navngitt på Facebook. Aftenbladet har vært i kontakt med flere foreldre som reagerer på metoden.

Går på 15-åringer

- Fotballgruppa ber spillerne komme ned for å signere. Kommer de ikke, så får de en ny melding, og om de ikke skriver under blir de hengt ut på Facebook. Det blir feil å tvinge spillerne på denne måten når informasjonen som blir gitt er så mangelfull, mener en far.

- Vi opplever at det er en liten gjeng i fotballgruppa som ønsker dette, og at de får 15-åringer til å stemme på noe de ikke aner konsekvensen av, sier en annen far.

- De har hørt at de skal få billigere fotballsko og billigere kontingent, men det forstår egentlig ikke hva de signerer på, mener en tredje far.

Underskudd for fotballen

Det er blant annet uenigheter om fordelingsnøkkel som har skapt dårlig samarbeidsklima i klubben. På nettsiden til Austrått IL står det at fotballgruppen har gått med betydelig underskudd de siste årene. I fjor var underskuddet på nærmere 400.000 kroner. I år ligger det an til å bli på 374.000 kroner.

- Vi har ambisjoner om å lage et bedre fotballtilbud i bydelen og vi tror dette er mulig gjennom å etablere en selvstendig fotballklubb, sier Eskil Eriksen, talsperson for fotballgruppa i Austrått.

Styret i fotballgruppa i Austrått har i flere år jobbet med saken, og nå jobber i tillegg en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra fotballgruppen med saken, ifølge Eriksen.

- Fotballgruppa har 550 aktive medlemmer og vi strever med å få nok banekapasitet til alle. Klubbhuset til fotballen er en gammel brakke, og vi tror at vi kan bruke ressursene våre enda bedre og få en enda bedre sosiale ramme for medlemmene, dersom vi blir en egen fotballklubb, sier Eriksen.

Han og leder av fotballgruppen i Austrått kjenner ikke til misnøyen med prosessen.

- Det er svært beklagelig om noen føler seg uthengt eller presset til å delta. Det har ikke vært vår intensjon. Vi mener at vi har gjennomført prosessen i henhold til vedtektene. Nå skal vi jobbe med enda bedre informasjon i forkant av avstemningen slik at alle kan si sin mening, sier Eriksen.

Forventer balanse

Fotballgruppen har sendt ut en mail til spillerne med som blant annet argumenterer med at en egen klubb vil gi lavere kontingent for alle, målrettet bruk av sponsormidler, øremerket kontingent, treningsavgift til de eldste lagene, og bedre fremdrift i arbeid med klubbhus og baneanlegg.

- Hva er årsaken til at fotballgruppen har hatt store underskudd de siste årene?

- Vi gjorde noen ekstra investeringer i treningsutstyr i fjor. Årets prognoser gir et øyeblikksbilde og vi forventer balanse ved årsskifte. Fotballgruppen har i flere år hatt en solid egenkapital som vi vil ta med oss over i en eventuell ny klubb, sier Eriksen.

Saken blir avgjort 1. oktober.

- Uheldig for klubben

Styreleder Kjartan Tobiassen i Austrått IL er redd konflikten vil gå ut over medlemmene.

- Det er vi voksne som burde løst denne saken. Personlig er jeg imot en utmelding, men som styreleder skal jeg sørge for at medlemmene får nok fakta, sier Tobiassen.

- Ja, det bunner også i konflikter, men det er vanskelig for meg å si mer om det, legger han til.

Han har oppfordret medlemmene til å tenke seg godt om.

- Jeg ber dem spørre seg om dette er noe de selv vil eller om dette er noe de er guidet til å mene.

Samhold

- Hva synes du om metoden som er brukt for å samle nok stemmer?

- Jeg kjenner ikke godt nok til hvilke metoder som er brukt, men du trenger ikke argumentere bredt for å få en 15-åring til å mene det samme som deg. Informasjonen burde vært bedre, sier Tobiassen.

Han tror samholdet og kulturen idrettslaget blir bedre om Austrått IL forblir en samlet klubb.

- Det handler om aktiviteter, dugnad og om å gå sammen i 17. mai-toget.

Norges idrettsforbund er også involvert i prosessen.

Dårlig tid

I en mail til idrettslaget skriver forbundet at fotballkretsen og idrettskretsen er bekymret for at mailen som er sendt fra fotballgruppen til medlemmene underkommuniserer hva som skal til for å lykkes med å opprettholde tilbudet til de aktive medlemmene i Austrått IL neste sesong.

- Vi er opptatt av at medlemmene i Austrått IL får en plass å spille fotball neste sesong enten det er i Austrått IL eller i Austrått FK. Vi jobber for å gjøre klubben best mulig enten det er et fleridrettslag eller en fotballklubb, sier Brynjar Saua, daglig leder i Rogaland fotballkrets.

Svein Hagen

I mailen understreker at det må foreligge en protokoll fra årsmøte om at gruppen er nedlagt. Et vedtak om nedleggelse krever simpelt flertall. Det vil si over 50 prosent.

- Det kan være en utfordring at de ønsker å nå fristen 1. oktober og derfor har vi bedt dem vurdere saken nøye, sier Saua.

Fotballforbundet får med jevne mellomrom slike henvendelser om at fotballgruppen ønsker utmeldelse, men Saua har ikke jobbet med en lignende sak i de to årene han har jobbet i fotballforbundet.

