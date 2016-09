Her er bydelen som er uten butikk

De aller fleste av de 13 bydelene i Sandnes har flere, store dagligvarebutikker, og folk kan velge om de vil handle på Rema 1000, Spar, Kiwi eller Coop. Selv mindre bydeler som Høle, og Malmheim og Soma med henholdsvis 1000 og 1600 innbyggere har butikk der de kan gjøre de daglige innkjøpene.

Men de 1200 som bor i bydelen Sviland får ikke kjøpt én liter melk eller et brød uten å ta turen over bydelsgrensene. For folk på tettstedet Sviland er det riktignok ikke mer enn 4,5 kilometer til nærmeste butikk. Men avstanden er både to og tre ganger så lang for andre beboere i bydelen, og det er få eller ingen som går til butikken for å handle.

Fakta: Sviland Areal: 68,6 kvadratkilometer, den nest største bydelen etter Høle. Innbyggere: 1196 per 1. januar 2016, den nest minst i folketall etter Høle. Barneskole: Siden 1913. Barnehage: Siden 2010. Høyeste punkt: Nuten i Søredalen 462 meter over havet. Leder bydelsutvalg: Leidulv Harboe (Sp).

- I dag må vi kjøre til en annen bydel for å handle, sier leder Leidulv Harboe (Sp) i Sviland bydelsutvalg. Han mener det vil være en stor fordel hvis Sviland får egen butikk.

- Det vil bli et nytt samlingspunkt i bygda. For å få bygda til å jobbe sammen, er det viktig å ha flere treffpunkter. I tillegg til å være en sosial møteplass, slipper vi å kjøre så langt for å handle, sier Harboe.

Uten butikk siden 1971

En ny butikk på Sviland ligger fortsatt noen år fram i tid, men innbyggerne er vant til å dra til Hana eller Austrått for å handle. Bydelen har vært uten butikk helt siden krambua til Ståle Sviland hadde opphørssalg i januar 1971, etter at eieren døde året før. Han solgte både dagligvarer og jernvarer og hadde også post i butikken.

- Jeg tør ikke spå når det kommer ny butikk på Sviland, men jeg håper at den kommer, sier Harboe.

Daglig leder Martin Magnar Eskeland i Sandnes Øst Utvikling våger heller ikke å si når Sviland får sin første butikk.

- Jeg våger ikke å si hvor lang tid det vil ta, men vi har kommet langt på vei med regulering av området, sier Eskeland.

Nytt næringsområde

28. september skal en detaljregulering av et nytt næringsområde på Sviland opp til andregangsbehandling i utvalg for byutvikling. Saken skal videre til endelig vedtak i bystyret 17. oktober. Området som er satt av til en dagligvarebutikk på 1500 kvadratmeter er en del av et større næringsområde, der resten er satt av til industri og lager. Planområdet ligger på Sviland, rundt 3 kilometer fra Vatnekrossen og har en størrelse på rundt 86 dekar. I nord-vest grenser området til et eksisterende næringsområde med Østraadt Rør og i nord-øst er det masseuttak for Torsteinsfjellet. Det som skal bli et nytt næringsområde består i dag av gjengrodd beitemark og myr, områder med bjørkeskog, samt noe dyrket mark.

- Hvor fort utbyggingen skjer, kommer an på hvor mange og hvor store aktører som blir med og viser interesse for området, sier Eskeland.

Et nytt boligområde med 160 nye boenheter ligger rett i nærheten av den planlagte butikken. På sikt skal det etableres et nytt sentrum på Sviland i forbindelse med utbyggingen av Sandnes Øst, men det skal først skje etter 2030. Området som nå er satt av til butikk, skal betjene dagens innbyggere.

- Vi har registrert at det er interesse for butikk i dette området. Det er stadig mer folk som bor der, og det gir større behov for butikk, sier Eskeland.

For å planere det nye næringsområdet er det kalkulert at det må fjernes 260.000 kubikkmeter masse. Mye av dette skal til Velde for knusing. Det blir 13.000 lastebillass. Dette arbeidet skal ta maks to år. Bydelsutvalget ønsket at denne trafikken skulle gå på interne veier i forbindelse med Torsteinsfjellet, men har ikke fått gjennomslag for det av hensyn til kapasiteten på en undergang.

