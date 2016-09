Hjerneristing etter trafikkulykke var ikkje nok for å få dokumentert fråvær. Då valde skulen å trosse regelverket.

- Eg hugsa ikkje namnet mitt eller alderen min. Eg har ikkje minne frå denne dagen.

Slik skildrar Julie Pytterud (16) førre tysdag, då ho etter ei trafikkulykke hamna på akutten med hjerneristing. Ho fekk reise heim same kveld, under føresetnad av at foreldra passa godt på.