Kommentar: Derfor bør Sandnes ha parkering under Ruten

Det er en veldig fin tanke at Sandnes skal klare seg uten parkering under Ruten. Problemet er at folk kjører bil.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil ha ting til å skje og vil droppe parkering under bakken på Ruten. Han har flertallet med seg og vil sette spaden i jorden i 2018. Det skal gjøre den mest sentrale tomten i Sandnes til park og næringsområde i stedet for parkeringsplass i løpet av to år.

Det er bra for byen å ha en handlekraftig ordfører, og det er lett å skjønne frustrasjonen over at ingenting skjer. Likevel er det litt underlig at flertallet plutselig går vekk fra en idé som de har vært enige om i mange år. Tanken har vært å flytte parkeringen under bakken for å gi plass til park oppå. Nå vil flertallet i Sandnes droppe parkering og gjøre Ruten bilfritt. Det mest oppsiktsvekkende er at Frp er med på dette og lar Høyre være fremste talsmann for parkering. Men Høyre har seg selv å takke for at ingenting har skjedd før.