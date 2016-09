Leter etter blotter i Sandnes

En kvinne meldte sent torsdag fra til politiet om at en mann hadde blottet seg for henne på Ruten i Sandnes sentrum.

- Kvinnen opplevde mannen som pågående og ble redd. Hun kom seg inn i bilen sin og fikk låst dørene, sier operasjonsleder Jøran Solheim ved Sør-Vest politidistrikt.

Politiet var raskt på stedet, men da var mannen forsvunnet. Han kan ha gått på et tog eller en buss og kommet seg bort fra området slik.

- Vi leter fremdeles etter ham. Kvinnen har gitt en god beskrivelse av mannen, sier Solheim til Aftenbladet ved 23.30-tiden.