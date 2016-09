Mange jakter enebolig

Drømmeboligen for mange barnefamilier er enebolig med stor hage. Hus med den rette tomten eller beliggenheten går fortsatt for høye priser.

De siste årene er det bygd mange nye leiligheter, rekkehus og enebolig i rekke. Fortetting har vært et felles mål både for utbyggere som vil tjene penger og for politikere som vil bygge flere boliger og spare matjord. Nye eneboliger med store tomter er langt mer sjelden vare. Derfor er det mange som jakter på gamle eneboliger, og beliggenheten og tomten har gjerne like stor verdi som selve bolighuset.

Mandag ettermiddag var 10-12 par innom visning på en enebolig på Sandved med prisantydning på 6 millioner kroner. Boligen er bygd i 1968 og har en stor tomt på 1,15 mål.