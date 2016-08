Høyre la tirsdag frem et fellesforslag fra H, V og FrP i utvalg for kultur og oppvekst som lød:

"Sandnes kommune ser positivt på at Wang Ung etablerer seg i Sandnes. En friskole som Wang Ung Sandnes vil være et positivt bidrag til idrettsmiljøet og skoletilbudet i Sandnes. Dette tilbudet vil kunne bidra til at flere elever på ungdomsskoletrinnet kan oppleve motivasjon, mestring og en meningsfull skoledag."