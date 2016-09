- Vi er kjempeglade for det som nå ligger på bordet, så håper vi at det går rette veien i bystyret mandag. Vi har fått gode signaler, sier en lettet Arne Thorsen-Eie, styreleder for Sandnes Arena AS, sammenslutningen av Sandnes skiskytterlag og Sandnes Idrettslag som står for anlegget.

Det nye anlegget er estimert til å koste opp mot 45 millioner kroner. Med 37 mill. kroner i boks vil første del som inneholder rulleskilløype, lysanlegg og parkeringsplass, være fullfinansiert.