Sandnes Sparebank-sjefen går på dagen

Det heter det i en børsmelding mandag morgen.

Nåværende direktør personmarked Sune Svela Madland er konstituert som administrerende direktør fra samme dato og frem til ny leder er ansatt.

- Jeg vil takke Førland for hans innsats gjennom 6 år, der han har stått i spissen for en krevende opprydding i banken. Etter en vellykket kapitalinnhenting er banken nå godt posisjonert for videre vekst og utvikling. Banken går nå over i en ny fase hvor styret ønsker en annen lederprofil, og vi har da blitt enige med Førland om at han trer av, sier styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank.

I forrige uke trakk styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank seg fra styreverv hos Oslo Børs

Forrige uke ble det også offentliggjort at Sandnes Sparebank får bot for brudd på plikten å melde innsideinformasjon til markedet.

Styret ved Oslo Børs vedtok 24. august 2016 å ilegge Sandnes Sparebank et overtredelsesgebyr på 658.400 kroner for brudd på plikten å melde innsideinformasjon til markedet.

Børsnoterte selskaper har en informasjonsplikt som innebærer at selskapet uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet, ble det påpekt i meldingen fra styret ved Oslo Børs.

Sparebanksjefen kommenterer sin avgang slik i en børsmelding:

- Det har vært særdeles interessant og spennende å ha fått være med i Sandnes Sparebank i 6 år. Samtidig har det også vært en krevende periode, med flere store utfordringer. Banken har nå en god soliditet og en lav kostnadsbase, og oppryddingen er ferdig. Jeg respekterer at styret nå ønsker en annen lederprofil, og dialogen frem mot en sluttavtale har vært god, sier Svein Ivar Førland.

Sandnes sparebank flyttet for kort tid siden inn i nye lokaler i Sandnes sentrum.

Førland vil stå til disposisjon for banken i en periode fremover og med rett til etterlønn i ett år deretter, heter det i børsmledingen.

