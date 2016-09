Her er sauene på vei til Kvæven og Sirdalsdagene

- Det gikk stort sett veldig fint. Jeg har snakket med politiet og de kan melde at trafikkavviklingen har gått bra. Litt stopping og venting blir det alltid for bilistene, men slik er det jo denne dagen, sier Sølvi Manneråk i Sirdalsferie AS til Aftenbladet.

Sirdalsdagene ble åpnet fredag ettermiddag i et ikke altfor fint vær.

- Nei, været har ikke vært helt topp i dag, men vi har likevel hatt godt med besøk. Det er veldig kjekt å se at folk stiller opp. Og heldigvis melder de bedre vær resten av helgen, sier Manneråk.

Det er alltid knyttet stor interesse til saueskillingen. Fredag ble 5000 sauer hentet ned fra fjellet. De ble geleidet ned Suleskardveien til Kvæven hvor de var på plass rundt klokken 18.00 fredag kveld.

Lørdag og søndag er det tettpakket program med blant annet konsert med Odd Nordstoga. I tillegg kommer Ailo Gaup med flere.

LES OGSÅ:

Superhelg samler titusener

Finvær og blide fjes på Sirdalsdagene