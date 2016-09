Flaskeposten fra Anastasia (8) endte i Lofoten

Anastasia var på hyttetur med sin far på Furuholmen ved Lindesnes i månedsskiftet juli/august i fjor. To tegninger ble rullet sammen, puttet i en halvannen liters plastflaske, og sendt ut på det åpne havet.

Hjerte

Den ene tegningen er av en jente med en hund i bånd. Den andre av et hjerte, og med adresse og telefonnummer.

- Det var Anastasias egen idé. Først prøvde de ved Furuholmen, uten at det gikk særlig bra. De fant ut at hvis flasken skulle "ut i verden" så måtte de kjøre båt mye lengre ut, sier mor Kira de Klerk.

- Torsdag fikk jeg en sms fra et ukjent telefonnummer: "Hei mamma til Anastasia. Fant flaskepost i Lofoten, Refsvika på Moskenesøy i går. Hilsen Therese". Anastasia trodde nesten ikke det var sant. Hun hadde nesten glemt hele flaskeposten, men da vi så på globusen hvor langt den hadde kommet, var vi enige begge to om at dette var veldig kult, sier Kira de Klerk.

Her er flaskeposten hun sendte:

Lang vei

I luftlinje er det 110 mil fra Lindesnes til Moskenes. Langs kysten er avstanden veldig mye lengre.

Og finneren var Therese Larsen i Moskenes i Lofoten.

Sammen med en stor flokk sambygdinger var hun denne uken opptatt med å samle sammen søppel, skrot og plast på ei strand på Moskenesøy. Da oppdaget hun en colaflaske med noe inni.

Store mengder boss

- Vi finner jo flaskeposter hvert år, men det er sjelden vi greier å tyde hva som står der. Denne gangen var både tegningene og telefonnummeret tydelige nok. Det sier litt om havstrømmene når ei slik flaske har greid å reise så langt på et år, sier Larsen.

At mange forurenser havet viste også årets aksjon i Moskenes. Det er en kjent sak at mengden plast i verdenshavene er blitt et betydelig miljøproblem og en trussel mot livet i havet.

- Vi samlet sammen sju kubikkmeter med skrot, det aller meste plastavfall og rester av fiskeutstyr, garn og liknende, sier Therese Larsen.