Her får biffen bare gras

- Egentlig har jeg ikke noe prinsipielt imot kraftfôr. Men det appellerer til meg at jeg kan si til en kunde at det kjøttet du får nå, kommer fra et dyr som har gått her på jordene og spist av det graset dere ser, sier Joar Haga.

I et gammelt trehus fra 1868 har Joar Haga slått seg ned med kona Britt Marit og tre barn. Både han og kona har andre jobber utenfor gården, og da er det godt å ha en far som har vært bonde i mange år. Gården har vært i familien i flere generasjoner og ligger idyllisk til på en halvøy på Haga ned mot Hafrsfjord. Tidligere var det melkekyr i fjøset, men de siste åtte årene har Haga byttet ut melken med spesialisert kjøttproduksjon.