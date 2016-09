Kvinne angrepet av flere menn

Ved 17-tiden fredag fikk politiet flere meldinger via nødnummeret om at det var full slåsskamp på gangveien ved Kleppveien i Sola, på veien fra Tjelta mot Sola sentrum.

- Mange vitner ringte inn til oss. Situasjonen er litt uoversiktlig. Vitner sa at fire-fem personer slåss med hverandre, sier Victor Jensen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Flere politipatruljer rykket ut. Klokken 17.31 meldte operasjonslederen at politet har kontroll på stedet.

Slo i selvforsvar

Det viste seg at en 35 år gammel kvinne var angrepet av tre menn.

- Kvinnen ble angrepet av mennene etter at kvinnen angivelig kom borti et speil med bilen sin i Sola sentrum. Bilen med de tre mennene kjørte forbi kvinnen og sperret veibanen for henne. De dro henne deretter ut av bilen. Hun slo en av mennene i hodet med en flaske i selvforsvar, denne mannen skal ha fått en kul i hodet. Det skal ikke være relasjon mellom de involverte, opplyser Jensen og legger til at politet fortsatt er på stedet og avhører vitner samt involverte.

Førerkort beslaglagt

Kvinnen skal ikke være fysisk skadet, men hun var temmelig oppskaket etter hendelsen.

- Forbipasserende grep også inn i situasjonen og hindret større skader, sier Jensen. Han sier videre at kvinnen benekter at hun har vært borti noe speil. Politiet har heller ikke funnet skader på mennenes bil.

Det blir opprettet sak mot de tre mennene, som alle er i 20-årene. Den ene av dem har også fått førerkortet beslaglagt som følge av kjøringen.