Lekkasje av salpetersyre ved Tananger-firma

Selskapet som driver med avfallshåndtering, fikk onsdag inn et fat med salpetersyre, der det ble oppdaget en lekkasje.

Fakta: Salpetersyre Salpetersyre, HNO, (av latin sal, salt og peter, klippe) er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. Salpetersyre er en av de mest brukte syrene i industrien. Den brukes blant annet til produksjon av kunstgjødsel (salpetergjødsel), sprengstoff og andre kjemikalier. Den brukes også i syntese av organiske forbindelser. Salpetersyre kan kjøpes på apotek, men kan medføre stor skade om det ikke håndteres riktig. Du kan få skader i lungene og dampen kan virke etsende på fordøyelsessystemet hvis du trekker inn dampen fra denne syren. Kilde: Wikipedia

- Et fat er på 200 liter, og en del av dette hadde lekket ut. Som en sikkerhetsforanstaltning ble brannvesenet kontaktet, i tillegg til at området ble sperret av. Vi har egne ansatte med kompetanse på området, men brannvesenet blir alltid hentet inn for sikkerhets skyld, sier konsernsjef Per Kristian Nagell i SAR til Aftenbladet.

- Dette skjer heldigvis svært sjelden, og det var lite dramatikk i dette, siden vi renset det opp med spesialutstyr, sier Nagell.