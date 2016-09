Passasjerene slapp ikke ut av flyet

Charterflyet, betjent av selskapet Thomas Cook, ankom Sola klokken 02.50 natt til mandag. Men de 209 passasjerene ble værende om bord i ytterligere tre kvarter før de fikk slippe ut.

LES OGSÅ Få nordmenn krever erstatning for forsinkede flyreiser

Stasjonssjef ved Widerøe Ground Handling på Sola beklager sterkt det inntrufne.

- Vi beklager overfor passasjerene den forsinkelsen og det ubehaget de ble utsatt for i natt, sier han.

- Hva var årsaken til at passasjerene ikke fikk forlate flyet?

- Det skyldes mangelfull oppdekning på våre vaktlister. Dette gjorde at vi ikke hadde folk på jobb med kompetanse til å dekke opp alle de funksjoner som er nødvendig. Da vi ble klar over dette, kalte vi straks inn nødvendig personelll, sier Ingebrigtsen.

LES OGSÅ Vet du hva du kan kreve når flyet er forsinket?

- Vi gjorde også vi det vi kunne for å ta hånd om passasjerene og sørge for at de fikk sin bagasje uten unødig opphold, legger han til.