Sement flommet ut av silo: - Tåkela området

- Det varte bare noen få minutter, men det så jo litt heftig ut. Det tåkela hele området borti der, sier Bleikli.

Han jobber i Schlumberger-bygget over veien for produksjonsanlegget til Sola Betong i Risavika. Rundt klokken 19.40 la han merke til massen som kom ut av toppen på siloen, og fikk filmet det.

- For alt jeg vet, er dette en rutineoperasjon, men det så ut som at det ble blåst ut betong, sier han.

- Ikke som det burde være

Fullt så ille var det nok heldigvis ikke.

- Vi har ikke betongproduksjon i dag. Jeg var ikke klar over dette før nå, men det er jo tydelig at det er et eller annet som ikke er som det burde være, sier administrerende direktør Trond Skjæveland i Sola Betong.

Basert på beskrivelsene av hendelsen antar han at det er sement som har lekket ut av siloen.

- Jeg vil tro at en leverandør har vært for å fylle sement, og istedenfor å havne inni siloen har det lekket ut på grunn av hull i en slange, et tett filter eller noe i den duren. Det vil vi få en mekaniker til å sjekke ut, og få svar senest mandag morgen, sier Skjæveland.

- Ikke giftig

Han understreker at det ikke er alvorlig eller giftig.

- Det er bare dårlig butikk for oss. Heldigvis er det gråvær, og sementen, som har mel-konsistens, legger seg raskt på bakken. Så spyler vi det vekk, sier han.

Han sier at det alltid er en risiko for at det kan lekke sement ved fylling, men at de prøver å forebygge at det skal skje.

- Det er flere år siden sist, sier Skjæveland.

Også da, i 2013, skrev Aftenbladet om det som skjedde.

Litt over klokken 21 opplyser Skjæveland om at de har fått tak i sjåføren som var på anlegget for å fylle sement.

- Han hadde oppdaget at noe ikke var som det skulle, og stoppet å fylle. Han har spylt og ryddet så godt som han bare kunne. Heldigvis høres det ikke ut som det er kjempestore utslipp, sier han.

