Ungdommer i GHB-rus på Røde Kors-hus

- Politiet rykket ut til Røde Kors-huset på Ljosheimveien i 23-tiden lørdag kveld. Da hadde vi fått tips om at ungdommer var dopet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Frank Roland.

Han beskriver situasjonene ved festlokalet som kaotisk. Ungdom løp i alle retninger.

Mistenkt

- En person er mistenkt for å ha delt ut ecstasy og GHB. Han er ikke pågrepet men vi vet hvem vedkommende er, sier Roland.

Det er ikke tatt blodprøver av ungdommene.

Fakta: GHB GHB er et svært farlig rusmiddel.

Det er liten forskjell mellom rusdoser og doser som fører til bevisstløshet og død.

Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i kroppen i små mengder og er et signalstoff i hjernen. Det er antatt å spille en rolle når det gjelder regulering av søvn.

GHB er gitt til personer som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, og betegnes derfor "date rape drug".

Gir virkninger som likner alkohol. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 15-30 minutter.

Rusen kjennetegnes av vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet i alvorlige tilfeller. Karakteristisk for personer som er bevisstløse på grunn av GHB, er at de plutselig våkner opp. Dette kan forklares med at GHB skilles raskt ut fra kroppen.

Dødsfall som er rapportert ved bruk av GHB, skyldes ofte pustestans. Kilde: Helsenorge.no/Folkehelseinstituttet

- Men reaksjonsmønsteret var typisk for GHB. Det ble gjort søk i vegetasjonen rundt huset for å sjekke at ingen hadde tatt seg fra festlokalet. Flere hadde forlatt festen da politiet kom og også flere foreldre var blitt varslet og kom for å hente sine, sier Roland

16-åringer

- Politiet har registrert fire som var ruset. Disse var født henholdsvis i 1999, 1996 og 2000 og er av begge kjønn. I tillegg er én mistenkt for å ha delt ut dopet, sier Roland.

- GHB er uberegnelig. Det er vanskelig å vite hvor mye man kan ta, dette er livsfarlig. Etter et par bruskorker kan det stå om liv, sier Roland.

Han legger til at barnevernet er kontaktet og vil bistå i oppfølging av saken.

Festen avsluttet

Festen ble avsluttet da politiet kom til stedet og representanter fra Røde Kors kom og stengte huset.

Leder i Sola Røde Kors vil foreløpig ikke kommentere hendelsen, men sier Røde Kors nå gjennomgår hendelsen for å skaffe seg oversikt.

Røde Kors i Sola leier ut huset til private arrangement. Politiet er ikke kjent med hvem som leide huset lørdag kveld.

