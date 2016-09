- Om det vert krav om kurs for hundeeigar, kan det bli nødvendig å utdanne hundeinstruktørar.

Det seier Åshild Roaldset som er Klinikksjef ved NMBU Veterinærhøgskulen i Oslo.

Førre veke skreiv Aftenbladet at Stavanger Venstre vil arbeide for obligatorisk kurs for hundeeigarar.