Bavaria slo IVAR og Stavanger Oilers

– Dette er vi stolte av og glade for. Dette er en pris alle våre flinke medarbeidere deler og har æren for. Vi har klokketroen på at omdømme og merkevare bygges gjennom markedsføring, men også hardt arbeid og merkbart annerledes service, sier daglig leder i Bavaria Stavanger, Jone Hana, i en pressemelding.

Prisen for Årets Markedsfører har blitt delt ut siden 1975, og prisen går til personer eller bedrifter som har vist at de forstår og bruker markedsføringsfaget bedre enn de fleste.

De andre kandidatene som kjempet om prisen var IVAR og Stavanger Oilers. Fjorårets pris gikk til Kongeparken.

Årets jury bestod av Marit Wang Tveit, planner og prosjektansvarlig i Hey-Ho Let´s Go, prosjektleder for BI Stavanger, Marianna Rygh, Milfrid Haavardsholm hos Kowit, og Håkon Lunde fra Kongeparken.

Juryen la blant annet til grunn at firmaets prosjekter, deres solide merkevare, samt deres arbeid utenfor regionen, både nasjonalt og internasjonalt. Det ble blant annet løftet fram firmaets arbeid i en tøff tid for bilbransjen.

– Vi fikk mange gode nominerte i år også, og til slutt sto vi igjen med tre sterke finalister som i de siste årene har jobbet solid med markedsføringsfaget, sier juryleder Marit Wang Tveit i pressemeldingen.