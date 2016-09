Bussvei utenom Jåttåvågen likevel?

Et enstemmig kommunalstyre for byutvikling (Kbu) i Stavanger vil ha utredet om Bussveien ikke trenger å gå gjennom Jåttåvågen likevel.

Det samme kommunalstyret ba i forrige periode om at traseen legges gjennom Jåttåvågen, som skal utbygges med et stort antall boliger og arbeidsplasser. Men etter at Statens vegvesen og kommunens egen transportplanavdeling i forrige uke la fram et forprosjekt for gjennomføringen, er ikke politikerne like sikre lenger.

Forprosjektets største nøtt ligger i etableringen av en ny forbindelse fra Jåttåvågen forbi Jærbanen og opp til Vaulen via Hinnasvingene. Denne forbindelsen kan enten skje i tunnel eller bru. Begge alternativer vil føre til at mange hus vil måtte innløses, minst 11 ved bruløsningen og 15-20 hvis man velger tunnel.