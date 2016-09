Cecilie Bjellands pressemelding

Helt fra den første dagen vi setter oss på skolebenken lærer vi at vi skal rekke opp hånden.

Melde oss til tjeneste. Være villige til å ta på oss oppgaver på vegne av fellesskapet. Det har vært mitt mål i politikken å rekke opp hånden der jeg tror jeg har noe å bidra med.

Slik har jeg forsøkt å bruke mitt engasjement til å få gjennomslag for politikken jeg tror på.

Jeg stilte meg til disposisjon for Arbeiderpartiet i mai i år. Etter dytt fra mange gode venner og kolleger ønsket jeg muligheten til å bruke min bakgrunn og mitt engasjement til å jobbe for fylket mitt de fire neste årene. Jeg har hatt kontakt med nominasjonskomiteen under deres arbeid og har da gitt en tilbakemelding; mitt arbeid er vanskelig å forene med en usikker politisk arbeidshverdag. Når innstillingen nå er at jeg er satt opp mot ungdommen og AUF på en fjerdeplass, skaper det en vanskelig situasjon, også fordi jeg i hele mitt virke som politiker har vært opptatt av å få ungdommen opp og fram.

Når det likevel blir innstillingen tar jeg den naturlige konsekvensen av det og trekker mitt kandidatur for å unngå en kampvotering jeg ikke tror fylket tjener på. Samtidig er jeg stolt av at vi i Rogaland Arbeiderparti er heldige som har mange flotte og dyktige representanter. Folk fra ulike deler av fylket og i ulik alder som kommer til å tale en tydelig stemme inn mot hovedstaden. Vi er først og fremst et lag som skal jobbe for regjeringsskifte i 2017, et lag jeg gleder meg til å drive valgkamp for.

Like viktig som å rekke opp hånden er det viktig å vite når hånden skal tas ned. Det er selvsagt ikke av hensyn til familien, for alle som kjenner oss vet at jeg har en familie som har stått på like entusiastisk i storm som i stille dager. Men denne gangen er det andre som skal få muligheten til å representere partiet vi er så glade i.For meg er det viktig at vi står sammen for å heie frem våre.

Jeg har med bakgrunn i dette besluttet å trekke mitt kandidatur som stortingskandidat for Rogaland Arbeiderparti 2017-2021.

Cecilie Bjelland