Dekkbrann kunne gitt evakuering av 100 boliger

Brannvesenet fikk slukket brannen like før klokken 06, men før det var flere veier stengt på grunn av slangeutlegg fra brannvesenet. Det brant kraftig i gamle dekk ved Dekkmann i Forusskogen.

Litt før klokka sju fredag morgen er røyken som godt som borte.

Beboere i Forane, Forushagen og Forusmyrå ble i natt bedt om at å holde vinduer lukket på grunn av røyken. Det ble ikke satt i gang noen evakuering, men politiet gikk fra hus til hus og ba beboerne lukke vinduene og gå opp i andre etasje.

Ifølge politiet ringte flere beboere inn og opplyste at de var bekymret for røyken og følte at det var umulig å oppholde seg i første etasje.

Det blåste godt fra sør, slik at vinden gikk mot nord og rett inn i et stort boligområde med flere hundre boliger.

Polituet tror de er på sporet av gjerningsmennene.

- Det er funnet en stjålet bil i nærheten, med registreringsskilt BP67480, Suburban. Den settes i sammenheng med brannen. Opplysninger om bil ringes politiet på 02800, melder politiet.

Det ble også stjålet fra boder i Eventyrveien i tidsrommet rundt brannen.

- To personer har stjålet fra boder - en i rød caps og en i rød jakke og sekk. Dette er tett ved brannåstedet, og ses i sammenheng, heter det fra politiet.