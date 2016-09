Dette er høyhuset utbyggeren vil ha

Det er høyhuset Breiavatnet Lanterna som vant arkitektkonkurransen. Dette er klart etter at juryen har jobbet med de fem bidragene i drøyt to uker.

Med sine 115 meter vil høyhuset bli Rogalands høyeste bygg, hvis det skulle gå gjennom politisk.

Her er juryens begrunnelse:

«Breiavatnet Lanterna»

Bygningen har et enkelt, transparent og moderne formspråk i glass og metall, og fremstår som elegant og tydelig i områdets ellers nokså sammensatte og visuelt komplekse bygningsmiljø. Det skrått avtrappede volumet gjør bygget slankere i høyden, virkemidler som er kjent fra klassiske høyhus og kombinerer dermed moderne formspråk med klassiske idealer. Bygningen har vekselvis skarpe og avrundete hjørner, og vil endre karakter og refleksjon etter lysforhold og hvor betrakteren befinner seg. Beplantning på avtrappingene vil utrykke bygningens miljøambisjoner, og myke opp det ellers strenge utrykket.

Prosjektet etablerer en ny, urban bypark, som en fredelig grønn og fotgjengervennlig lunge, som inngår i et nytt, viktig parkdrag fra Breiavatnet via den kommende Tivoliparken. Nye, attraktive forbindelseslinjer gjennom parken i nord mot Jernbanestasjonen i sør vil blir etablert, og mellom St. Olavs gate og Knud Holms gate.

Bygningens nederste etasjer fremstår som åpne, transparente og inviterende, med innganger fra flere retninger og ulike nivåer og med umiddelbar tilknytning til parkrommet utenfor. Restaurant/cafe, utstillingsarealer og sosiale soner, samt konferansesenter og panoramarestaurant og innglassede utsiktspunkter i toppetasjene er åpne for alle, og vil være et attraktivt tilbud både for byens befolkning og våre gjester

Lanterna gir plass til over 1000 arbeidsplasser i fleksible og moderne kontoretasjer tilpasset fremtidens arbeidstakere.

Sprenger grenser

- Da må det gjøres med høyverdig arkitektur som hele byen kan være stolt av, har Alfred Ydstebø, daglig leder i Base Property, tidligere sagt om bakgrunnen for arkitektkonkurransen.

Den aktuelle eiendommen, menighetshuset i Knud Holms gate 8, er riktignok foreslått tillatt revet og erstattet med et høyhus i den nye sentrumsplanen, men på langt nær et så høyt hus som det Ydstebø og Wedler ønsker å bygge. Planforslaget tillater ikke hus som rager høyere enn de eksisterende bygningene i St. Olav. Det vil si om lag 16 etasjer, 10 etasjer mindre enn det utbyggerne ønsker.

I løpet av sommeren har fem arkitektkontorer jobbet på spreng for å få fram fem versjoner av høyhuset i Knud Holms gate, der Misjonskirken holder til i dag. Rammebetingelsene har vært at bygget skal være maksimalt 26 etasjer høyt, og at det skal kunne romme 1000 arbeidsplasser. Ingen av bidragsyterne har valgt å tegne et lavere bygg enn 26 etasjer.

Leserne uenige med juryen

Leserne likte ikke vinneren like godt. Aftenbladet spurte leserne hvilke høyhus de foretrekker. Flest har stemt "ønsker ingen høyhus", mens det vinnende forslaget er av leserne stemt frem som nummer tre av de fem.

Aftenbladet har hatt liggende ute en avstemning de siste ukene, der det har vært mulig å stemme på de fem forslagene. I alt 3201 stemmer er avgitt.

34 prosent av stemmene vil ikke ha noen av høyhusene.

Ellers fordeler antall stemmer seg slik: 360 grader (479), Rhizom (441), Breiavatnet Lanterna (431), Stavanger synergitårn (397) og Marilyn (369).

1,5 millioner

De fem arkitektkontorene som har deltatt i konkurransen er: Eder Biesel (Stavanger), Snøhetta (Oslo), Dark (Oslo), Schmidt Hammer Lassen (Århus)og UNStudio (Amsterdam).

Utbyggerne har brukt 1,5 millioner på arkitektkonkurranse. De fem bidragsyterne får hver 200.000 for jobben, men vinneren får i tillegg oppdraget med å følge prosessen videre til regulering og detaljplanlegging.

Juryen har bestått av Alfred Ydstebø (Base Property), Christian Wedler (Borderholm Aksjeselskap), Andreas Poulsson (Base) samt de to arkitektene Kurt Singstad og Adnan Harambasic, begge oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

Per Rygh fra NAL har vært juryens sekretær.

Frp-topp Wedler er inne med 50 prosent i prosjektet gjennom sitt Borderholm Aksjeselskap AS, et selskap opprettet i 2014 med 300.000 i aksjekapital. Det er ingen ansatte i selskapet. Base Property, som eier den andre halvdelen i høyhusprosjektet, er til gjengjeld en erfaren og tung aktør innenfor eiendomsbransjen.