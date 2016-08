Dropper karakter i orden og oppførsel

Bergeland videregående skole var først i landet med å fjerne karakterer i orden og oppførsel for to år siden. Nå følger flere skole etter, melder NRK Rogaland.

Rektor, lærere og elever er fornøyde med den nye skolehverdagen.

– For meg har det gått ganske bra de to siste årene. Jeg har ikke fått anmerkninger, og føler jeg må ta ansvar for meg selv, sier Anja Hansen.

Tidligere kunne elevene få anmerkning for å komme for sent, for bråk og for seine innleveringer.

Brit Ailen Sundvor fikk stryk. På samme bacheloroppgave fikk to medstudenter C. Det er helt sykt, mener professor Kai A. Olsen.

Jonas Haarr Friestad

Rektor Leif Gunnar Wikene synes resten av landet bør følge etter. Han får støtte fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, som har fulgt prosjektet.

Fordelene er flere enn ulempene, fastslår professor Edvin Bru.

Rektoren mener karakterene ikke sier noe om det potensial den enkelte har for å bli en skikkelig person.

Denne høsten dropper også Strand og Kopervik vgs karakterer i orden og oppførsel.

Fasaden på Jåttå videregående skole råtner

Negative til Wang i Sandnes

Høyre dropper karakterer fra 5. klasse

Tryggheim vidaregåande skule slipper millionkrav