Eirin Sund trekker seg fra Ap-nominasjon

- Jeg har i dag gitt beskjed til nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti om at jeg trekker mitt kandidatur til stortingslista vår 2017-21, skriver Eirin Sund på Facebook.

Hun har vært innvalgt på Stortinget i tre perioder som representant for Arbeiderpartiet fra Rogaland.

- Nå sitter jeg her og tenker på sangen "Bare så du vett det" av Stavangerkameratene og strofen "Men - kossen skal eg sei det?" Så jeg bare sier det som det er! Jeg stilte meg til disposisjon for en ny periode på Stortinget. Men var tydelig i prosessen som nå pågår at jeg ønsket å beholde førsteplassen som jeg har innehatt denne perioden. Det er mye symbolikk og realitet knyttet til den plassen. Jeg ønsket ikke å bli flyttet nedover på listen. Signalene til meg nå er at flertallet i nominasjonskomiteen ønsker andre krefter på førsteplassen, skriver hun videre.

Ville ikke bli førstekandidat

Leder Ragnhild Bjerkvik i nominasjonskomiteen til Ap bekrefter at Sund fikk signaler om at hun ikke ville bli innstilt som førstekandidat. I dag har Arbeiderpartiet tre representanter på Stortinget fra Rogaland, og de tre første plassene blir regnet som relativt sikre. Fjerdeplassen er mer usikker med tanke på å komme inn på Stortinget.

- Jeg kan bekrefte at det stemmer det hun skriver, sier Bjerkvik.

- Var hun fortsatt aktuell for en av de tre øverste plassene på listen?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bjerkvik.

- Hva tenker du om at Sund trekker seg?

- Akkurat nå tenker jeg ikke så mye om det. Vi er midt i en prosess med å få kabalen på plass, sier Bjerkvik.

- Når regner du med å ha innstillingen klar?

- Vi er midt i prosessen og skal ha møter nå i kveld, og vi klarer kanskje å bli ferdige i løpet av kvelden. Men vi bruker den tiden vi trenger og håper på en snarlig avklaring,s ier Bjerkvik.

- Ligger det nå i kortene at Torstein Tvedt Solberg, Hege Haukeland Liadal og Cecilie Bjelland får de tre øverste plassene på listen?

- Jeg tror ikke at du skal trekke noen konklusjoner på det nå. Lokallagene skal også komme med innspill til førsteutkastet og har frist på det i begynnelsen på oktober, sier Bjerkvik.

- Har det gjort jobben lettere at Sund nå trekker seg?

- Dette er ikke en enkel jobb uansett, sier Bjerkvik.

Sund skriver selv at hun nå tar konsekvensen av at hun ikke ville bli innstilt som førstekandidat på listen.

- Jeg ønsker å ta konsekvensen av det, derfor trekker jeg meg. Dette er til det beste for partiet og for meg selv. Er det en ting jeg er sikker på, så er det at Rogaland Arbeiderparti finner de beste folkene som skal være vårt lag, både i forhold til dyktighet, fornying, kjønn og geografi. Jeg er utrolig takknemlig for alle de årene jeg har fått vært tillitsvalgt på ulike arenaer for partiet, folk og felleskapet. Jeg har sagt det før! Og jeg sier det igjen! "Eg har vært med på noe som er mye større enn meg sjøl". Sånn vil jeg det skal fortsette å være. Tusen, tusen takk til alle dere som har støttet meg, heiet meg fram og stått på. Tusen takk for alle de fine møtene med utrolig fine folk over hele landet. Tusen takk for alle kampene som noen av oss har kjempet sammen. Det har vist at det nytter. Jeg skal gjør en skikkelig jobb det siste året på stortinget. Så venter det nye muligheter for meg, der ute en plass - senere. Jeg sier til slutt som Stavangerkameratene "Bare så du vet det - eg har så sinnsykt sans for deg...." Fortsettelsen kan dokke! Hvis ikke, så gå inn og hør den fantastiske sangen. Den er til deg fra meg, skriver Sund.

- Synd at Sund trekker seg

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) synes det er synd at Eirin Sund trekker seg.

- Jeg sitter ikke i nominasjonskomiteen, men jeg synes det er synd at Eirin trekker seg. Vi trenger Eirin. Hun snakker til mange av våre kjernevelgere, og jeg skulle ønske at hun hadde tatt en runde til på dette, og jeg håper at hun ombestemmer seg, sier Chesak.

