Denne uken ble det kjent at en norsk kvinne for første gang døde etter antibiotikaresistens. Det skjedde på Haukeland sjukehus i Bergen i fjor. Hun hadde fått alvorlige brannskader på reise i Pakistan. 56 timer etter ankomst på sykehuset var hun død. Legene kjempet en forgjeves kamp for å finne en kombinasjon av antibiotika som kunne ta knekken på de multiresistente bakteriene på kroppen hennes.

Slike dødsfall vil vi kunne få flere av i Norge, ifølge Olav Natås, avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).