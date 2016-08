Gastronomisk institutt skylder 5,5 millioner kroner

Tidlig i juli ble det klart at Gastronomisk Institutt (GI) legges ned. Dette ble besluttet på generalforsamlingen.

Styreleder for avviklingsstyret Iver Jan Leren, opplyste at organisasjonen ikke har et tilstrekkelig økonomisk fundament til å kunne overleve.

Selskapet har lenge hatt betydelige underskudd og stått i mangeårig gjeld. Hovedpostene har omfattet husleie til kreditor Nofima, samt et lån frå Rogaland fylkeskommune, som begge er blant hovedaksjonærene i selskapet.

I kjennelsen fra Stavanger tingrett heter det at den samlede gjelden er på 5.550.000 kroner og at selskapets aktiva er anslått til en maks verdi av om lag 400.000 kroner.

Stavanger er ikke blitt en kulinarisk suksess, men har heller ikke gått på en gastronomisk kollaps.

Selskapet antas derfor til å være ute av stand til å dekke sin forpliktelser. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, heter det. Kjennelsen ble avsagt 26. august.

Ved siste årsregnskap i 2014 var driftsresultatet i Gastronomisk Institutt AS på -634.409 kroner.

Etter at det blei kjent at Gastronomisk Institutt vert avvikla, er matmiljøet uroa for at viktig forskingskompetanse kan forsvinne.

- Husleia er for høy i forhold til drifta og situasjonen GI er i nå, sa styreleder Leren til Aftenbladet i juli.

Miljøet rundt Gastronomisk Institutt har jobbet i nær ett år med å snu situasjonen. De ansatte skal ha jobbet hardt og skaffet relevante oppdrag.

De tre ansatte har fått oppsigelse vil jobbe ut september. Gastronomisk Institutt har vært på randa av konkurs flere gonger. Senest i 2011.

