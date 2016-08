Gjemte 6 kilo metamfetamin i bildør

Tre polske statsborgere sitter for tiden varetektsfengslet i Stavanger siktet for å ha smuglet 6 kilo metamfetamin og omtrent halvannet kilo ecstasy inn i Norge.

Aftenbladet får opplyst at bilen to av dem kjørte i land i Oslo fra Kiel-fergen, ble vinket inn til en rutinekontroll.

- Da det viste seg at vindusheisen til det høyre bakvinduet ikke fungerte, ble tollerne mistenksomme. Det ble besluttet å kontrollere bilen ytterligere, sier politiadvokat Øyvind Haukland.

Fant stoffet

Inni bildøren fant tollerne stoffet som de to polakkene er siktet for å ha innført. Etterforskningen ledet til pågripelse av en tredjeperson.

LES OGSÅ:

Hells Angels-medlem siktet for hat-kriminalitet

Amfetamintiltalt dømt etter 8 år

- Han ble pågrepet da han kom til Risavika i juni, sier Haukland.

Politiet mener at bilen var på vei til Stavanger.

- På generelt grunnlag kan jeg si at når det er snakk om så mye stoff, så ser vi ikke bort fra at det kan være flere involverte, sier politiadvokaten, som legger til at etterforskningen av saken er nær ferdigstilt.

Ikke berammet

De tre mennene som er 26, 31 og 34 år gamle sitter varetektsfengslet på grunnlag av det politiet mener er unndragelsesfare. Haukland opplyser at politiet ønsker å holde dem i varetekt frem til hovedforhandlingen.

Den er foreløpig ikke berammet.

Aftenbladet har vært i kontakt med advokatene Kjell Myrland og Einar Sophus Ramsland som forsvarer de to mennene som først ble pågrepet i saken.

Ingen av dem erkjenner straffskyld.