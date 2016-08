Hells Angels-medlem siktet for hat-kriminalitet

- Jeg kan bekrefte at politiet etterforsker en sak mot et enkeltmedlem i Hells Angels. Saken gjelder hatefulle ytringer på internett, sier politiadvokat Anders Christiansen til Aftenbladet.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om saken på nåværende tidspunkt.

I juni i år ble en 52 år gammel mann fra Sandnes dømt for hatefulle ytringer.

En talsperson for HA Stavanger opplyser overfor Aftenbladet at HA-medlemmet skrev en kommentar etter å ha lest en artikkel om Forus transittmottak. I den aktuelle artikkelen kom det frem påstander om at en liten gutt hadde blitt utsatt for et overgrep på mottaket.

- Det han skrev var et resultat av frustrasjon over forholdet som ble beskrevet i artikkelen. Kommentaren var ikke rettet mot en gruppe, sier HA-talspersonen.

Aftenbladet kjenner til at Hells Angels-medlemmet blant annet skal ha skrevet «kill ‘em all» etter å ha lest artikkelen.

Fredag ble det klart at en 49 år gammel stavangermann må møte i retten tiltalt for hatefulle ytringer.

