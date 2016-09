I den nye sentrumsplanen åpner Stavanger kommune for maks 16 etasjer høye bygg. Likevel søker noen om å få bygge 26 etasjer. Hva skjer da?

Debatten har gått friskt i det siste, etter at to utbyggere har ytret ønske å bygge veldig høyt i Stavanger. Henholdsvis 27 etasjer ved Hillevågsvannet sør for Strømsbrua, og 26 etasjer i Knud Holms gate ved Breiavatnet.

Følg høyhusdebatten her: