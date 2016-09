Iselin Nybø innstilt til førsteplassen i Venstre

– Hun har gjort en strålende jobb for Rogaland gjennom hele perioden, gjort seg solid bemerket gjennom arbeidet med politireformen, og ikke minst kampen for de nye universitetene, sier Per A. Thorbjørnsen i en pressemelding.

Nominasjonskomiteen i Rogaland Venstre har innstilt Iselin Nybø til førsteplassen på partiets liste til stortingsvalget.

– Det er med stolthet vi kommer til å foreslå henne som vår stortingskandidat, sier Thorbjørnsen.

Nybø, som har vært innvalgt på Stortinget siden 2013, har takket ja til å innta førsteplassen på nytt. Resten av nominasjonslisten vil bli offentliggjort i september.