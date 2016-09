Kommunalstyret for byutvikling (KBU) gir torsdag høyst sannsynlig dispensasjon for oppføring av et nytt besøkssenter ved Jernaldergården.

En toetasjes bygning med grunnflate på 400 kvadratmeter skal blant annet romme undervisningslokaler, toaletter, butikk og lokaler for servering av kaffe og mat.