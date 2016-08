KLM og BA reduserer på Sola

I et notat til ordførerne i regionen varsler Lorentzen at det kommende året kan bli svært utfordrende.

14 prosent ned

Situasjonen på flyplassen har lenge gjenspeilet utfordringene som hele regionen har. Nedgangen i trafikken har vært markant.

- Spesielt gjelder dette for utlandet som i årets su første måneder hadde en reduksjon på 14 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, sier Lorentzen.

Bortfall av rutene til Frankfurt, Paris og Houston høsten 2015 er selvfølgelig en viktig del av dette bildet

Trodde på bedring

- Vi hadde håpet og trodd at situasjonen gradvis ville normalisere seg gjennom kommende vinter, men det ser nå ikke ut til å skje. Ut fra det antall flyseter selskapene selv tilbyr framover vil nedgangen i tilbudte seter fortsette. Dette gjelder så langt vi nå kan se med rimelig sikkerhet, det vil si fram til og med mars 2017. Foreløpig har vi fått konkrete tilbakemeldinger om at KLM reduserer fra fem til fire daglige turer til Amsterdam. British Airways reduserer fra to til en daglig tur til London. I tillegg har vi blitt varslet om reduksjoner i frekvenser og/eller flystørrelse for selskapene SAS, Widerøe og WizzAir, sier Lorentzen.

Ikke vekst

- I tillegg til at dette i betydelig grad svekker Avinors økonomiske resultat og dermed investeringsevne, svekker det også lufthavnens mulighet for å bidra til ny regional økonomisk vekst, sier lufthavnsjefen.

- Antall flyreiser til og fra utlandet har gått ned med 14 prosent hittil i år. Hvor mye mer vil tallene synke med disse utsiktene?

- Det er uhyre vanskelig å spå om det. Dersom etterspørselen etter flyreiser stiger, er det mulig at flyselskapene setter inn større fly. Dette kan kompensere noe for bortfallet av avganger.

Ber om bidrag

Formannskapet i Stavanger vedtok i sitt siste møte å bevilge 200.000 kroner til Ruteutviklingsforumet for Rogaland (RUF). Hensikten er å finansiere utarbeidelsen av ny strategi for flyruteutvikling. Også fylkeskommunen og Sola kommune er blitt bedt om å bidra for, som det heter, å opprettholde regionens attraktivitet og konkurransekraft.

- Dette arbeidet er viktigere enn noen gang. Vi trenger en strategi som i et lengre perspektiv gir svar på hvilke flyruter vi må ha framover. Dette arbeidet er et svar på det næringslivet ber om, nemlig å understreke hvor mye et godt rutetilbud betyr for å få nyetableringer og ny vekst til vår region, sier Lorentzen.

Ikke enstemmig

Da saken var oppe i Stavanger formannskap ble bevilgningen gitt mot de to stemmene fra MDG og SV.

Forslagsstiller Torfinn Ingeborgrud (MDG) påpekte at nordmenn alt flyr om lag ti ganger mer enn snitt i Europa. Han ville heller bruke de 200.000 til å utarbeide en strategi som kan redusere næringslivets behov for flyreiser.