Frian Årsnes i ECON Consulting Group mener både planleggerne i fylkeskommunen og de som har kvalitetssikret for departementene har beregnet for høye trafikktall på Bussveien.

Onsdag møttes styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren for å stake ut veien framover. Forhandlinger med Staten om Bymiljøavtalen vil skje nå i høst.

Senere kommer Stortingsbehandling av Bypakken. Den ferske kvalitetssikringen (KS2) viser at investeringene for bypakken totalt nå er oppe i 27,9 milliarder kroner, mot 24,2 mrd for to år siden. Bussveien alene vil koste 9,9 milliarder, pluss 770 millioner ekstra for trolleybuss-teknologien.