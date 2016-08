Somme av sjøen sine skjær er så vanskelege å få auge på at Kystverket sjølv har køyrd på dei. No skal nye merkingar varsku småbåteigarar før ulukka er ute.

Kystverkets sitt fartøy OV Utvær står like ved Toregrunnen, eit skjær som brått bryt vassoverlata ved den idylliske øya Lindøy i Stavanger. To menn står klare til å senke ei diger stålsøyle ned i eit hol som akkurat har blitt bora ein meter ned i skjæret. Slik skal båtførarane sjå skjæret før det er for seint.

Toregrunnen er eitt av over hundre farlege skjær som no skal merkast over heile landet. Fem av desse er i Rogaland, tre av dei i Stavanger.